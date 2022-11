16 anni compiuti da una settimana, adesso l'esordio in Serie A con la maglia dell'Inter. La nerazzurra Giulia Dragoni ha commentato ai canali ufficiali del club le proprie sensazioni (bellissime!) dopo esser scesa in campo nel pari a reti bianche contro la Fiorentina: "Sono felice che la mister mi abbia dato spazio, orgogliosa di aver potuto indossare questa maglia in Serie A. Da adesso sono consapevole che dovrò dare il massimo per dimostrare che ci posso stare in questa squadra".