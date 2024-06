Si muove il mercato dell'Inter femminile. Negli scorsi giorni, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Rebecca D’Elia ha firmato il contratto da professionista con il club nerazzurro. Dopo una stagione passata tra la Primavera e la Prima Squadra, con due convocazioni in Serie A, la giovane calciatrice classe 2006 ha ottenuto la fiducia della società che ha deciso di investire su di lei, facendole firmare un contratto fino a giugno 2026.

Ora quale futuro? Nella prossima stagione D’Elia non vestirà la maglia nerazzurra: il suo passaggio in prestito al Cesena, club che milita in Serie B, è molto vicino a concretizzarsi. L’obiettivo è quello di giocare una stagione tra le grandi per tornare alla casa base da protagonista. Il futuro è sicuramente dalla sua parte...