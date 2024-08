In ritiro a Spiazzo fino all'11 agosto, l'Inter Women prosegue la preparazione in vista della prossima stagione. Dopodomani, le nerazzurre faranno le prove generali sfidando in amichevole il Parma, un appuntamento prima del quale Michela Cambiaghi ha parlato così a Inter TV: "La preparazione sta andando molto bene e stiamo lavorano per mettere in pratica le nozioni di mister Piovani, sono sicura che con l'allenamento riusciremo a trovarci sempre di più - le sue parole -. Sicuramente ho tanta voglia di far bene e di migliorarmi. Ogni anno la Serie A diventa sempre più competitiva, quindi dovremo subito far punti ed esprimere un bel gioco".