Tour di amichevoli anche per le Inter Women di Rita Guarino che il prossimo 10 agosto affronterà il Chivas Femenil, alla sua prima avventura fuori dal Messico, come annuncia la società stessa attraverso i canali ufficiali. Il match, in programma per le 19.30 del 10 agosto si terrà al Brownsville Sports Park di Brownsville, in Texas. "Noi siamo pronte" avvisano le messicane tramite Twitter.