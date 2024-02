Si avvicina una settimana cruciale per l'Inter Women, che nello spazio di pochi giorni affronterà Juventus e Milan in campionato. Il primo appuntamento contro le bianconere, valido per la 17esima giornata della Serie A eBay femminile, è in programma il giorno di San Valentino, alle ore 19, all'Arena Civica di Milano. "I tifosi nerazzurri potranno sostenere con il loro consueto grande calore la squadra di coach Rita Guarino: l'Arena, nel cuore di Milano, ospita da questa stagione le partite dell'Inter Women. La cornice è affascinante. L'ingresso è gratuito", si legge su Inter.it.