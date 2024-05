C'è voglia di riscatto in casa Hellas Verona Primavera dopo la sconfitta accusata sabato scorso per mano del Genoa. L'occasione per cancellare il ko interno di sabato scorso arriva domani, in casa dell'Inter, alias l'avversario più forte in circolazione, come sottolineato da Paolo Sammarco alla vigilia: "Affrontiamo la prima della classe, la squadra che per rendimento e qualità è stata la migliore nell’arco di tutto il campionato - le parole del tecnico degli scaligeri ai canali ufficiali del club -. Sarà una sfida molto impegnativa, i ragazzi sanno che giocando una partita di grande attenzione, con voglia e determinazione, come successo in altre occasioni, possiamo metterli in difficoltà. Noi abbiamo molta voglia di misurarci con loro, perché è sempre un piacere giocare contro squadre così forti e contro ragazzi davvero bravi. Abbiamo lavorato molto bene in questa settimana e sono convinto che andremo a Milano a fare la nostra partita, giocando a viso aperto, pur sapendo che ci saranno delle insidie nel corso della gara, ma consapevoli che abbiamo tutto per fare una partita importante”.