Sassuolo-Inter è la partita di Davide Frattesi, se ce n'è una. "Lo adoro. Ha uno spirito pazzesco, ci manca tantissimo, più di tutti sul campo e fuori", aveva confessato qualche settimana fa l'ad neroverde, Giovanni Carnevali, parlando del grande ex che avrebbe volentieri riportato a casa in questo rush finale rovente per la squadra di Davide Ballardini, penultima in classifica e molto vicina alla condanna in Serie B.

Domani, invece, nella sfida del Mapei Stadium, il centrocampista classe 1999 sarà nell'undici titolare di Simone Inzaghi che, dopo aver festeggiato domenica scorsa lo scudetto in un San Siro tutto nerazzurro e tra le affollate vie di Milano, ora intende dare spazio a chi ne ha avuto meno in stagione nelle ultime quattro giornate di campionato. L'ex Roma, secondo le ultime indiscrezioni che giungono da Appiano Gentile, dovrebbe essere il giocatore designato per completare la mediana. Tra le possibili novità di formazione in casa nerazzurra, inoltre, non è da escludere l'impiego dal 1' di Denzel Dumfries e Carlos Augusto sulle relative fasce di competenza.

