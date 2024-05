L'Inter è il cliente peggiore che potesse capitare al Sassuolo nel momento più buio della sua storia recente, quella che lo vede a un passo dal baratro della retrocessione in Serie B. E' quanto sottolineato in conferenza stampa da Davide Ballardini, che comunque ha fatto capire a chiare lettere di non sentirsi battuto in partenza: "Il fatto che siamo l'unica squadra che non hanno battuto in campionato rende più complicata la situazione, ma è giusto che pensiamo solo a noi stessi - le sue parole -. Dobbiamo mostrare di saper portare tanti giocatori in zona palla, cercare di condizionare di più gli avversari: il Sassuolo deve essere questo per me. In fase difensiva deve scivolare, capire la situazione, il momento, questi tre-quattro aspetti che sono fondamentali bisogna saperli leggere e farli nel modo giusto, cosa che non abbiamo fatto assolutamente nelle ultime due partite. Questa è una partita che ti dà emozioni forti. Io penso che la rosa del Sassuolo possa giocarsela con chiunque, chiaramente giochiamo contro i campioni d'Italia che sono fortissimi, ma per me il Sassuolo ha una rosa che può fare una buona prestazione, anche se viene da due performance molto negative".

C'è il rischio di scendere in campo paurosi e contratti dopo le ultime prestazioni?

"Sì, ma puoi solamente vincere questa paura facendo quello che ho detto, mettendo in campo quella voglia, quella chiarezza, quella determinazione, quell'agonismo, quella foga che serve. Io so bene che il Sassuolo ha giocatori di qualità e i giocatori di qualità si esprimono grazie alla squadra che fa le cose che ho detto prima". .

Situazione infortunati.

"Abbiamo fuori da un bel po' Berardi, Castillejo e Defrel. Ruan è squalificato, abbiamo Thorstvedt che ha un fastidio al pube e lo valutiamo domani, Mattia Viti che oggi non ha finito l'allenamento, ha mal di pancia, non so cosa possa essere".

C'è modo di sostituire Berardi?

"Noi siamo tutti Berardi, bisogna che tutti noi facciamo quel qualcosa in più, a partire dallo staff e a finire dai magazzinieri. Berardi è un giocatore importante ma Berardi non c'è e tutti dobbiamo fare quel qualcosa in più".

L'Inter ha dei punti deboli?

"Per me non è un fatto di punti deboli dell'Inter. Se il Sassuolo fa la partita con personalità, portando tanti giocatori in zona palla, limita anche i giocatori straordinari che ha l'Inter".

Può far rivedere ai giocatori il video della partita vinta all'andata?

"Io ho visto ieri il gol di Berardi all'andata, per chi ama il gioco vedere quei momenti è un piacere, come vedere una bella scena di un film. Vedere come un campione tratta la palla è come vedere un bel film".