Il cantante Federico Olivieri, in arte Olly, noto tifoso della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. "Io vedo solo la Samp. C’è una tifoseria che ha gran cuore, una squadra giovane che dagli incubi si è ritrovata a pensare ai playoff. Conosco Esposito, uno che gioca ogni partita come una finale, Yepes e Stankovic - le sue parole -. E li apprezzo tanto. Questa Samp, per quello che ha passato, è un mezzo miracolo".

Spazio anche al fantacalcio. "Non sono continuo, ma ho partecipato a parecchie aste. Sicuramente prendiamo Lautaro Martinez. Per lui parlano innanzitutto i numeri. Quel che deve fare lo fa. Al Fanta c’è bisogno di concretezza. Lui dà sicurezza. Poi è chiaro che uno come Dybala è più bello da vedere. In porta? Per forza Audero, uno della Samp. Ha giocato poco e fa il secondo. ma per me è imprescindibile ed è fortissimo", ha aggiunto.