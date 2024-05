Dopo il successo di 'Amore Incondizionato', Vi Skin torna a parlare della sua squadra del cuore in 'Ho scelto di vincere' (PaKo Music Records). La cantautrice ciociara, nota per la passione sfrenata per l'Inter, ha lavorato senza sosta per oltre un anno a questo nuovo progetto, cogliendo l'essenza stessa del tifo interista e trasformandola in musica.

'Ho scelto di vincere' è, infatti, un vero e proprio manifesto di appartenenza, storia, orgoglio e valori che rappresentano il mondo dell'Inter. Vi Skin, in sinergia con il produttore Matteo Orph3us Passarelli, anch'egli tifoso appassionato, ha dato vita ad un inno che intreccia l'eleganza degli archi alla potenza del pop moderno, riflettendo in musica i due volti della città di Milano: la maestosità racchiusa in luoghi emblematici come il Teatro alla Scala e l'energia vibrante di uno degli stadi più amati d'Italia, San Siro.

Il brano trae ispirazione da un profondo senso di tradizione e comunità: il verso iniziale "I colori del cielo, l'azzurro che avvolge il nero, l'oro delle stelle che fa da sfondo" si rifà al discorso di Gian Felice Facchetti tenuto in occasione del centenario nerazzurro che, a sua volta, evoca le parole del pittore Giorgio Muggiani, creatore dello storico logo della squadra. 'Ho scelto di vincere' è frutto anche di un dialogo diretto con i tifosi: Vi Skin, tramite il suo profilo TikTok, ha raccolto parole e sentimenti che per i nerazzurri rappresentano l'essenza della loro squadra: famiglia, fratellanza, amore.

Il brano è disponibile su tutti i digital store dal 5 Maggio, una data iconica per ogni tifoso nerazzurro. "È facile supportare una squadra quando si vince – dichiara Vi Skin -, ma il vero amore si dimostra stando accanto ai propri colori anche e soprattutto nei momenti difficili. Con questo brano, ho voluto trasformare il 5 maggio, una data spesso ricordata con amarezza, in un simbolo di gioia e orgoglio. Quando i rivali cercheranno di ricordarmi questa data con un senso negativo, io risponderò con orgoglio che è il giorno in cui è nato il mio nuovo inno d'amore per l'Inter. La musica è il mio strumento per trasformare le emozioni negative in qualcosa di positivo e duraturo, e con questa canzone ho voluto regalare ai tifosi un motivo in più per amare e celebrare la loro squadra, nel bene e nel male"