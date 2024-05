In questo finale di stagione l'Inter non vuole fare sconti e cercherà di chiudere al meglio il campionato. Come riportato da Sportmediaset, contro il Sassuolo l'unico assente è Acerbi (l'obiettivo è tornare al top per gli Europei senza correre rischi), con De Vrij confermato al centro della difesa. Recuperati Sommer e Dimarco, ma solo il primo scenderà in campo. A sinistra spazio ancora a Carlos Augusto. Per il resto è attesa l'Inter migliore in campo.

La dirigenza nerazzurra si prepara intanto a blindare i suoi gioielli a fine stagione. A partire da Lautaro Martinez. Sul piatto un contratto fino al 2028 e un ingaggio da 9 milioni. La scadenza per Inzaghi sarà fissata al 2027 con ingaggio a salire fino a 6,5 milioni, per Barella fino al 2029 (ingaggio da 7).