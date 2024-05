Il possibile slittamento di Atalanta-Fiorentina, recupero della 29esima giornata di Serie A ancora senza collocazione, dopo l'ultima giornata di campionato non andrebbe giù a Igor Tudor, tecnico della Lazio interessato direttamente alla sfida in quanto la sua squadra è in piena corsa per la qualificazione alle prossime Coppe: "Giocare a fine campionato non è una cosa né giusta, né regolare - le parole del croato in conferenza stampa -. Nel calcio italiano c'è tanto da migliorare su queste cose, io capisco che il calendario è complicato ma bisogna migliorare sulla regolarità di queste partite e nei modi di organizzare questi recuperi".