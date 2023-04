Giornata davvero da dimenticare per l'Inter Women di Rita Guarino, che a Sesto San Giovanni incappa in una pessima figura contro la Roma capolista del campionato. La formazione di Alessandro Spugna fa davvero quel che vuole e infligge una punizione mortificante alle nerazzurre, travolte col punteggio di 6-1: le capitoline mettono la gara in discesa già nei primi 45 minuti dove mettono a referto cinque reti, grazie alle doppiette di Emile Haavi e Benedetta Glionna (da applausi la seconda rete) e alla rete nel recupero di Valentina Giacinti. Nella ripresa, Andressa arrotonda il risultato portando a sei le reti giallorosse, prima che all'81esimo Tabitha Chawinga renda solo un po' meno amara la pillola siglando la rete del definitivo 6-1.