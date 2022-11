Sono diciotto in tutto le giocatrici dell'Inter convocate tra Nazionali maggiori e giovanili per i prossimi impegni internazionali. Francesca Durante, Elisa Polli e Flaminia Simonetti sono state selezionate dalla ct dell'Italia Milena Bertolini in vista delle gare contro Austria (11 novembre a Lignano) e Irlanda del Nord (15 novembre a Belfast.

Stefanie Van der Gragt ha ricevuto la chiamata dell’Olanda, con la quale sarà impegnata dal 7 al 15 novembre per le gare contro Costarica (11 novembre a Utrecht) e Danimarca (15 novembre a Zwolle). Convocazione anche per Anja Sønstevold con la selezione norvegese per le gare contro Francia (11 novembre) e Inghilterra (15 novembre). Henrietta Csiszár si unirà alla Nazionale ungherese, avversaria in un doppio test dell’Uzbekistan.