La partita in programma domani contro l'Inter Femminile dà la possibilità immediata di riscatto alla Juventus dopo il ko con la Roma. "Ho visto rabbia, voglia di ricominciare subito. La nostra sconfitta ha fatto notizia, ed è un grande onore per noi, perché dimostra quanto siamo considerati. È un motivo in più per affrontare le prossime partite con slancio e determinazione - ha spiegato Massimiliano Canzi, tecnico delle bianconere, ai canali ufficiali del club -. Possiamo rimetterci subito in gioco e dimostrare che gli errori commessi sono stati, come dicevo prima, episodici. È una partita importante, ma non decisiva, perché fortunatamente, il lavoro fatto finora ci garantisce ancora un buon margine".