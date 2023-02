Dopo la vittoria nel derby, l’Inter Women di Rita Guarino trova la giusta continuità di risultati e supera anche il Sassuolo col punteggio di3-0 nel match valido per la 16esima giornata del campionato di Serie A Femminile. Dopo un primo tempo piuttosto bloccato e avaro di emozioni, le nerazzurre sbrigano la pratica nella ripresa trovando le due reti vincenti nel giro di sette minuti grazie ad Ajara Njoya al 54esimo e a Ghoutia Karchouni al 61esimo .

In pieno recupero, la solita Tabitha Chawinga chiude i conti con la rete del definitivo 3-0. Con questa vittoria, l’Inter consolida il quarto posto in classifica portandosi a quota 32, in attesa di rendere visita, sabato prossimo, alla Roma capolista.