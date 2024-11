Neanche il tempo di metabolizzare il pareggio contro il 'suo' ex Napoli che Piotr Zielinski è chiamato a mettere momentaneamente da parte l'Inter per la Polonia. Il centrocampista, attesa dalla sfide di Nations League con Portogallo e Scozia, parla in conferenza stampa al fianco del ct Michal Probierz e parte dalla pesante assenza di Robert Lewandowski: "Sappiamo che tipo di personaggio è Robert. La sua assenza ci addolora, ma gli auguriamo buona salute e che possa tornare a sua disposizione il prima possibile. Qualcuno deve prendere il suo posto. Sicuramente abbiamo giocatori che hanno le qualità per farlo e ci daranno la loro qualità, grazie alla quale l'assenza di Robert sarà meno visibile. Questa non è la prima volta che Robert subisce un infortunio, ecco perché l'allenatore convoca così tanti giocatori. Abbiamo grandi attaccanti che aspettano la loro occasione e ora ci saranno due partite in cui potranno dimostrare la loro qualità e sarà sicuramente così".

Il discorso si sposta poi su se stesso e sulla crescita della condizione fisica, certificata anche dalla ultime posive uscite con l'Inter e dalla doppietta contro la Juventus: "La mia forma sta migliorando. Sto avendo più opportunità dall'allenatore del club (Inzaghi, ndr) e io approfitto di queste opportunità. Ruotiamo bene perché abbiamo diversi ottimi centrocampisti. Ne sono felice perché faccio di tutto per giocare il più possibile e i risultati si vedono".

Zielinski commenta anche il fatto di essere il capitano della Polonia: "Ogni partita della Nazionale è una grande responsabilità. È un grande orgoglio e un onore essere ancora una volta il capitano della Nazionale, quindi ne sono felice. Ogni ragazzo che gioca a calcio sogna di giocare nella Nazionale, ed esserne il capitano è il massimo. Darò il massimo in queste due partite".

