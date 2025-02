"Inter favorita col Feyenoord? Il nostro cammino è stato ottimo, ma ora inizia un'altra competizione. Il Feyenoord è da rispettare, abbiamo visto cosa è riuscito a fare (contro il Milan, ndr). Prepareremo bene entrambe le partite, ci sono i presupposti per andare avanti, dipende tanto da noi". Così il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti, parlando a Sky Sport, a caldo, dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League.

Siete l'unica italiana rimasta in questa Coppa, sentite più responsabilità?

""Sempre, perché siamo l'Inter, una squadra importante che gioca in una competizione prestigiosa. Porteremo la bandiera italiana più in alto possibile".

E' l'anno in cui volete andare avanti in entrambe le competizioni?

"Non possiamo fare delle scelte, dobbiamo puntare ad arrivare in fondo in entrambe le competizioni. Sappiamo cosa significa vincere lo scudetto, poi c'è la Champions, noi siamo l'ultima squadra italiana ad averla vinta. Cercheremo di onorarla e di arrivare in finale come due anni fa, sappiamo che è difficilissimo competere su entrambi i fronti. Ma la nostra mente è proiettata a quell'obiettivo, non possiamo scegliere".

Tornare a mettere la testa sulla Champions possa ridare concentrazione anche in campionato?

"I dubbi sono all'esterno, all'interno non ce ne sono. Noi sappiamo cosa vuol dire competere in Italia e in Europa, poi non è semplice stare al massimo con tante partite. Poi ci sono le difficoltà che uno può avere in un determinato periodo, ma noi diamo sempre il massimo".

