Intervistato da Süddeutsche Zeitung a qualche ora dalla partita tra Bayern Monaco e Inter, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti ha ampiamente presentato la sfida di questa sera, gara particolarmente sentimentale per l'ex capitano nerazzurro: "Non so se possiamo parlare di finale anticipata. Ciò significherebbe ignorare una squadra come il Real Madrid, che da anni dimostra grande continuità in Champions League, o addirittura il Barcellona. Oppure il Paris Saint-Germain. Per me è stato tutt'altro che sorprendente che il PSG abbia recentemente eliminato il Liverpool. L'allenatore Luis Enrique sta facendo davvero un ottimo lavoro a Parigi. Ma tornando alla tua domanda: non c'è dubbio che Bayern e Inter siano due grandi squadre che si affrontano".

Cosa contraddistingue il Bayern?

"Porta dentro di sé il DNA bavarese. È molto forte fisicamente, anche sui calci piazzati, con giocatori che possono fare la differenza in attacco. Prima che mi chiediate chi sia il favorito: mi aspetto una partita molto equilibrata in cui la concentrazione avrà un ruolo fondamentale".

Come definirebbe l'Inter di oggi?

"È una squadra nel vero senso della parola, con un piano di gioco molto chiaro e che cerca di assumere il ruolo del protagonista principale in ogni partita. Abbiamo giocatori di qualità in ciascun reparto e un allenatore che sa come trasmettere le sue idee".

Henry ha elogiato molto Inzaghi.

"Penso che si riferisca al fatto che il nostro allenatore sia piuttosto riservato e non si sappia molto di lui. Parla attraverso le sue azioni e attraverso il gioco della sua squadra. Questa squadra lo ha seguito alla perfezione negli ultimi anni ed è costantemente migliorata".

C’è mai stata un’Inter che abbia giocato meglio di questa?

"In realtà ho l'impressione che questa Inter sia una squadra piacevole. Perché esprime ciò che ogni tifoso che ama il calcio desidera".

Se c'è una cosa che contraddistingue l'Inter è la solidità difensiva. In Champions League ha subito solo due gol in dieci partite.

"Soprattutto è il frutto del duro lavoro di tutto il team. Non sono solo i difensori o il portiere. Il lavoro difensivo inizia dagli attaccanti, che dimostrano un alto senso di responsabilità".

Giocare con ali offensive forti espone a rischi difensivi.

"Sì, certo. Ma non importa chi gioca sulle fasce: tutti sanno come gestire la situazione. Tu hai l'esperienza. In circostanze normali, sulla sinistra giocano Federico Dimarco e sulla destra Denzel Dumfries, molto importanti nello schema di Inzaghi. Dumfries per la potenza che dimostra, che gli consente di entrare in gioco come un altro attaccante. E Dimarco, perché ha una grande qualità nei piedi. Entrambi sono estremamente importanti per la preparazione dei gol".

E il centrocampo dell’Inter è un gioiello pieno di creatività.

"Non importa chi gioca: Calhanoglu, Micky, Barella, Frattesi... Fanno tutti un ottimo lavoro".

E di Milito cosa ci dice?

"Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Diego, nonostante la rivalità con Avellaneda. C'è una famosa partita tra la Roma e la Sampdoria del 2010. L'ho guardata con Diego a casa sua. La Sampdoria era inizialmente in svantaggio e con una vittoria la Roma sarebbe andata in testa alla classifica. Quando è arrivato il pareggio, avevo il suo bambino in braccio perché il fattorino delle pizze aveva suonato il campanello... E poi non mi ha permesso di lasciarlo andare fino al fischio finale. La Sampdoria ha vinto, siamo rimasti in testa alla classifica e poi siamo diventati campioni".

E di Lautaro?

"Ho un ottimo rapporto con Lauti. Sono molto contento di tutto quello che sta vivendo in questo momento con l'Inter. Qui è diventato uno degli attaccanti più forti al mondo. È un attaccante molto completo che si identifica fortemente con l'Inter. E continua a rafforzare lo stretto legame che esiste tra l'Inter e tutta l'Argentina".

L'Inter ha un rapporto speciale non solo con l'Argentina, ma anche con alcune leggende tedesche.

"Per me Brehme e Matthäus sono giocatori speciali. Brehme perché era uno dei giocatori più influenti nel suo ruolo. Non si sapeva mai se fosse destro o mancino: era un gran giocatore! La sua versatilità è stata per me fonte di ispirazione. La sua scomparsa ha commosso tutti noi dell'Inter. E Lothar era uno dei miei idoli d'infanzia, per il modo in cui interpretava il calcio. La sua personalità, la propensione al sacrificio dimostrata in campo, il modo in cui aiutava i compagni, tutto questo mi ha davvero impressionato".

L'unico tedesco attualmente è Bisseck.

"Fa il suo lavoro in modo eccellente. Ciò che più mi colpisce è la sua personalità, nonostante sia ancora molto giovane. Penso che questo dica molto sul suo carattere. Per me è chiaro: ha un grande futuro davanti a sé".

La sua carriera è indissolubilmente legata a un altro duello tra Bayern e Inter.

"È stato indimenticabile per tutti noi. Giocare una finale di Champions League su un palcoscenico intriso di storia come lo stadio Bernabéu, contro una squadra temibile e impressionante, è un evento che rimarrà per sempre".

Qual è stato il segreto di questa longevità quasi unica?

"La ricerca della perfezione. Ho sempre cercato di prestare attenzione anche ai più piccoli dettagli. Dentro e fuori dal campo. E più invecchiavo, più ne sentivo il bisogno, perché il corpo richiedeva cure. Alla base di tutto questo, però, c'era una cultura del lavoro con cui ero nato. Ho visto quanto lavoravano duramente i miei genitori. Ciò lascia il segno. Vengo da Dock Sud a Buenos Aires, un quartiere molto modesto ma molto accogliente e familiare. Mio padre era un muratore. Costruì un campo da calcio per noi bambini, che si chiamava 'Disneylandia'. Abbiamo giocato lì per ore. Ogni giorno. Ho trascorso lì praticamente tutta la mia infanzia".

Solo il numero di partite la rende una leggenda dell'Inter.

"Il solo fatto di essere menzionato insieme a lui è per me qualcosa di molto speciale. Ho avuto l'opportunità di conoscerlo e ammirarlo come persona. Lui è stato uno di quelli, insieme all'allora presidente Massimo Moratti, che mi ha insegnato l'essenza e la storia dell'Inter".

Cosa spiega ai nuovi giocatori che arrivano all'Inter?

"Che l'Inter è una famiglia. Inter è resilienza, inclusione e internazionalità".

Quanto di tutto questo andrebbe perso se il club venisse acquistato da investitori stranieri?

"Niente. Non è affatto vero che dobbiamo combattere per questo. Secondo me, tutti i proprietari che sono arrivati ​​all'Inter hanno rispettato questo aspetto".

Hanno parlato del carattere internazionale dell'Inter.

"Ma tutti noi ci identificavamo con l'Italia e con l'Inter. Anche l'attuale squadra dell'Inter è molto internazionale..."

Sabato, c'erano solo quattro italiani nell'undici titolare nel pareggio per 2-2 in campionato contro il Parma.

"Sì, ma non è necessario attribuire maggiore importanza alla nazionalità. Tutto è fatto per far sì che ogni straniero che viene all'Inter si senta a casa".

Le piacerebbe giocare in questa Inter?

"Mi piacerebbe giocare in qualsiasi squadra dell'Inter. Nel passato, nel presente, nel futuro"