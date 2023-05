"Secondo me l'Inter non sarà bassa come si aspettano tutti, altrimenti si gioca 90' in un'area di rigore". Intervenuto nell'ultimo appuntamento della Bobo TV, Christian Vieri si proietta alla finale di Champions League dimostrandosi fiducioso nelle qualità dell'Inter, il 10 giugno avversario del colosso Manchester City.

"Secondo me l'Inter li andrà ad aggredire, senza farli partire, o comunque li aspetta a metà campo - ipotizza Bobo -. Per me il centrocampo dell'Inter è più forte di quello del City e il centrocampo vince le partite. Quindi se io sono l'Inter non ho paura del City, anzi non me ne frega niente: vado a vincere la partita e cerco di far gol. Se devo subire abbassandomi, prima o poi lo prendo il gol. Per me Haaland farà fatica a trovar spazio perché i tre dietro lo marcheranno molto bene e perché lui è lì da solo davanti. Se io sono l'Inter vado a prenderli perché il centrocampo è straforte, l'attacco lo stesso ed è più forte di quello del City secondo me perché l'Inter ha due giocatori che possono far gol, il City ne ha uno che è Haaland. Gli altri non sono centravanti che trovi spesso in area. Io se sono l'Inter me la vado a giocare, non voglio fare una partita che aspetto che mi fanno gol: io rischio in maniera intelligente, ma mi gioco la partita fino alla fine. L'Inter è una squadra super forte, il centrocampo dell'Inter è stra forte. Se sono in finale me la gioco alla pari".

