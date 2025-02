Beppe Marotta è presente questa mattina a Milano a Palazzo Lombardia per l'evento "Costituzione e Sport: meno burocrazia per migliorare la qualità della vita e favorire la crescita sociale ed economica".

Il presidente dell'Inter ha fatto un lungo discorso riguardante le proprietà straniere, la situazione delle giovanili e gli incentivi dallo Stato per il calcio. "Una volta c'era il mecenatismo. Il grande imprenditore. Oggi 12 società su 20 di A sono proprietà straniere e meno male che è così perché non so dove saremmo andati a finire. Questo si declina in tutte le categorie giovanili nella mancanza, da parte soprattutto delle società periferiche, di garantire l'approccio gratuito al calcio. Sono venute meno le sponsorizzazioni locali. Prima il gestore della pizzeria ti dava 5mila euro, oggi non c'è più e le società sono costrette a far pagare la retta attorno ai mille euro all'anno per ragazzino".

"I veri talenti di un tempo, da Antognoni a Beccalossi, arrivavano dalla strada, dall'oratorio. Oggi non è più possibile - prosegue Marotta -. Ecco allora che deve intervenire lo Stato. Non ne parlo in termini politici. Ho molta stima di Abodi e Valditara, con cui mi confronto spessissimo, ma deve migliorare il fatto di poter tornare ad avere le scuole a tempo pieno già alle elementari, mettendo accanto al livello formativo-scolastico quello ludico. Per arrivare a questo c'è un discorso, negativo, di strutture. Oggi sono riconosciuti i preparatori atletici, i laureati in psicomotricità, ma se non ci sono le palestre, in inverno dove vanno?".

"Lo sport - dice ancora Marotta - è tra i maggiori contribuenti al mondo. Nell'immaginario collettivo noi società passiamo ancora come quelli che prendono soldi dallo Stato, non è così. Avere dei vantaggi fiscali può essere un volano per avere delle infrastrutture ed essere polo attrattivo che oggi non sanno dove sviluppare discipline sportive. Si va verso lo sportivo virtuale, che è quello del salotto".