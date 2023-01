Beppe Marotta preferisce trincerarsi dietro diversi no comment di fronte alle domande di mercato con cui è stato incalzato dai cronisti all'esterno degli uffici della Lega Serie A, in via Rosellini a Milano, dove era arrivato in tarda mattinata per l'assemblea odierna. La richiesta più gettonata per l'ad interista, senza sorpresa, è legata al futuro di Milan Skriniar: "Se va via a gennaio? Niente da dire, ne parleremo dai. Se rispondo a Sistici? No, oggi no".