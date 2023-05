L'Inter come da programma, dopo la conferenza stampa, ha iniziato la seduta di allenamento alla vigilia dell'Euroderby Inter-Milan, in agenda domani sera al Meazza. La buona notizia è che in gruppo, almeno per la prima parte dell'attività, c'è anche Joaquin Correa che era uscito all'intervallo di Inter-Sassuolo per un affaticamente ai flessori. A quanto pare l'argentino si è fermato in tempo ed è tornato a disposizione di Simone Inzaghi per il ritorno delle semifinali di Champions League. A seguire le immagini riprese dal nostro Simone Togna.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO SE SEGUI DA APP