Domani sera a Praga l'Inter affronterà lo Sparta nella settima giornata del girone unico di Champions League con l'obiettivo di mettere in banca la qualificazione diretta agli ottavi di finale del torneo. Stamattina, come di consueto, la squadra si è riunita al Bper Training Centre agli ordini di Simone Inzaghi e del suo staff per svolgere la seduta pre-partita.

Non ha partecipato all'allenamento, lasciando la struttura poco prima dell'inizio, Francesco Acerbi che ha svolto lavoro personalizzato. Niente gruppo anche per Yann Bisseck e Hakan Calhanoglu (uscito anche lui prima), ancora convalescenti dopo i rispettivi problemi muscolari e quindi out per la trasferta in terra ceca.

Aggregati alla prima squadra, quindi assenti domani per la partita di Primavera 1 contro il Verona, i giovani Mattia Zanchetta, Gabriele Re Cecconi ed Edoardo Tigani.

A seguire le immagini raccolte dal nostro inviato.