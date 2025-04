Ci eravamo lasciati con l'ipotesi di deroga per il rinvio che riguardava la partita tra Inter e Roma (LEGGI QUI), originariamente in programma per le 21 ma slittata al giorno dopo in segno di lutto e omaggio a Papa Francesco, i cui funerali saranno celebrati proprio sabato 26. Uno slittamento che appunto aveva fatto nascere un batti e ribatti tra la Lega Serie A e l'Inter che sembrava aver portato ad un passo indietro. Ma mentre si attendeva il comunicato ufficiale che avrebbe sancito la disputa della gara alle 20.45 di sabato, arriva il dietrofront.

La Lega Serie A ha ufficializzato che il match di San Siro si giocherà domenica 27 aprile, con calcio d’inizio alle 15.00. "Sembrava che ci fosse l'eccezione di Inter-Roma, ma i nerazzurri per rispetto alla scomparsa del pontefice hanno infine deciso di non usufruire di alcuna deroga e di non giocare sabato - spiega La Gazzetta dello Sport -. Inter-Roma si disputerà quindi domenica alle 15". Anche Como-Genoa si disputerà domenica, con fischio d'inizio alle 12.30, mentre Lazio-Parma slitterà a lunedì 28 aprile alle 20.45.

