L'Inter sta preparando un'offerta di contratto per il nazionale francese Marcus Thuram, nel tentativo di convincerlo a trasferirsi a Milano nel 2023. Lo conferma la testata 90min che cita una fonte vicina al giocatore. L'attaccante andrà a scadenza nel giugno 2023 e ha già informato il Borussia Moenchengladbach che non rinnoverà. Una situazione che il BMG ha già vissuto lo scorso gennaio, quando ha ceduto per circa 4 milioni Denis Zakaria alla Juventus prima che si arrivasse alla naturale conclusione del contratto. Ma l'Inter non è intenzionata a pagare il cartellino del giocatore classe '97 e mira ad accoglierlo la prossima estate. Per questo ha già preparato un pre-contratto, consapevole della disponibilità di Thuram a trasferirsi in Italia, dove è nato nel corso dei 10 anni di carriera del padre Lilian tra Parma e Juventus.

L'interesse dalla Premier League potrebbe essere la più grande minaccia per l'Inter: Arsenal, Aston Villa, Tottenham e Manchester United hanno parlato con i rappresentanti di Thuram, ma l'approccio più concreto sta emergendo dal Newcastle. L'attuale stella francese Allan Saint-Maximin ha consigliato Thuram al Newcastle, ammettendo: "È un grande giocatore e spero che avremo la possibilità di portarlo qui. Sì, sarò onesto, ho parlato con lui". Il manager Eddie Howe ha confermato che Thuram è nel suo radar e ha ringraziato Saint-Maximin per aver messo una buona parola. "Ben fatto, Maxi! Lui (Thuram, ndr) è un grande giocatore. Ma sì, niente di più - ha detto Howe -. È sicuramente uno che ho visto ai Mondiali, ma niente di più".