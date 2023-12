Oltre al danno, la beffa: la cessione di Yann Sommer all'Inter sta causando probabilmente parecchi rimorsi in casa Bayern Monaco. E se sul piano sportivo comunque la squadra bavarese pare aver attutito il colpo malgrado qualche passaggio a vuoto come la cinquina rimediata a Francoforte, sul piano economico emergono nuovi dettagli che fanno pensare alla partenza dell'elvetico come ad una questione gestita decisamente male dai campioni di Germania. Nello specifico, il magazine Sport Bild rivela un retroscena: pare infatti che la commissione varata dopo l'addio di Hasan Salihamidzic, ex ds del club, e composta dal nuovo ad Jan Christian-Dreesen, dal presidente Herbert Hainer, da due figure leggendarie come Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge e dall'allenatore Thomas Tuchel, allo scopo di lavorare insieme sulla compravendita dei calciatori, non fosse del tutto informata della clausola da 6,75 milioni di euro che ha permesso a Sommer di lasciare la Baviera dopo sei mesi per accasarsi a Milano.

ll Bayern ha pagato al Borussia Moenchengladbach otto milioni di euro più bonus per il portiere; è possibile che i responsabili della commissione sportiva sperassero di poter recuperare almeno questa cifra con la vendita del giocatore. Invece, il club di Säbener Straße è stato colto di sorpresa dall'esistenza di questa postilla nel contratto, sulla quale comunque hanno provato a tirarla lunga fin quando è stato loro possibile, e alla fine ha dovuto mettere a bilancio una minusvalenza; e soprattutto, ora vede Sommer fare numeri strepitosi con la maglia nerazzurra dopo una parentesi non brillantissima tra le proprie file.

