Come da copione, la Lega Serie A ha ufficializzato in questi minuti il programma delle partite dalla 29esima alla 32esima giornata del campionato. Ecco gli impegni dell'Inter, attesa dall'anticipo del venerdì, a Salerno, quattro giorni prima della gara valida per i quarti di finale d'andata di Champions League. Poi la trasferta di Monza fissata per sabato 15, per avere il tempo necessario di preparare la gara europea di San Siro contro il Benfica in programma mercoledì. Quindi ancora campionato con due lunch match consecutivi (domenica 23 e domenica 30 vs Empoli e Lazio), inframezzati dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve (26 aprile)