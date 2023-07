Un calendario perlomeno curioso, quello che attende l'Inter di Simone Inzaghi nella prossima Serie A. Il computer della Lega ha fatto sì infatti che i gironi di andata e ritorno dei nerazzurri si aprano con la stessa avversaria: sarà il Monza di Raffaele Palladino a inaugurare il campionato dei nerazzurri il prossimo 20 agosto così come sarà la sfida contro i biancorossi ad aprire il girone di ritorno, che si chiuderà contro l'Hellas Verona così come quella di andata. In mezzo, i due derby col Milan in programma a settembre ed aprile, mentre a novembre e febbraio sono previste le gare contro la Juventus.

CALENDARIO LIVE

13.29 - Ecco il dettaglio di tutte le giornate rimanenti, partendo dalla decima.

TRENTOTTESIMA GIORNATA - 25 maggio

Atalanta-Torino

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Roma

Frosinone-Udinese

Genoa-Bologna

Hellas Verona-Inter

Juventus-Monza

Lazio-Sassuolo

Milan-Salernitana

Napoli-Lecce

TRENTASETTESIMA GIORNATA - 19 maggio

Bologna-Juventus

Fiorentina-Napoli

Inter-Lazio

Lecce-Atalanta

Monza-Frosinone

Roma-Genoa

Salernitana-Hellas Verona

Sassuolo-Cagliari

Torino-Milan

Udinese-Empoli

TRENTASEIESIMA GIORNATA - 12 maggio

Atalanta-Roma

Fiorentina-Monza

Frosinone-Inter

Genoa-Sassuolo

Hellas Verona-Torino

Juventus-Salernitana

Lazio-Empoli

Lecce-Udinese

Milan-Cagliari

Napoli-Bologna

TRENTACINQUESIMA GIORNATA - 5 maggio

Cagliari-Lecce

Empoli-Frosinone

Hellas Verona-Fiorentina

Milan-Genoa

Monza-Lazio

Roma-Juventus

Salernitana-Atalanta

Sassuolo-Inter

Torino-Bologna

Udinese-Napoli

TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA - 28 aprile

Atalanta-Empoli

Bologna-Udinese

Fiorentina-Sassuolo

Frosinone-Salernitana

Genoa-Cagliari

Inter-Torino

Juventus-Milan

Lazio-Hellas Verona

Lecce-Monza

Napoli-Roma

TRENTATREESIMA GIORNATA - 21 aprile

Cagliari-Juventus

Empoli-Napoli

Genoa-Lazio

Hellas Verona-Udinese

Milan-Inter

Monza-Atalanta

Roma-Bologna

Salernitana-Fiorentina

Sassuolo-Lecce

Torino-Frosinone

TRENTADUESIMA GIORNATA - 14 aprile

Atalanta-Hellas Verona

Bologna-Monza

Fiorentina-Genoa

Inter-Cagliari

Lazio-Salernitana

Lecce-Empoli

Napoli-Frosinone

Sassuolo-Milan

Torino-Juventus

Udinese-Roma

TRENTUNESIMA GIORNATA - 7 aprile

Cagliari-Atalanta

Empoli-Torino

Frosinone-Bologna

Hellas Verona-Genoa

Juventus-Fiorentina

Milan-Lecce

Monza-Napoli

Roma-Lazio

Salernitana-Sassuolo

Udinese-Inter

TRENTESIMA GIORNATA - 26 marzo

Bologna-Salernitana

Cagliari-Hellas Verona

Fiorentina-Milan

Genoa-Frosinone

Inter-Empoli

Lazio-Juventus

Lecce-Roma

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Udinese

Torino-Monza

VENTINOVESIMA GIORNATA - 19 marzo

Atalanta-Fiorentina

Empoli-Bologna

Frosinone-Lazio

Hellas Verona-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Genoa

Monza-Cagliari

Roma-Sassuolo

Salernitana-Lecce

Udinese-Torino

VENTOTTESIMA GIORNATA - 10 marzo

Bologna-Inter

Cagliari-Salernitana

Fiorentina-Roma

Genoa-Monza

Juventus-Atalanta

Lazio-Udinese

Lecce-Hellas Verona

Milan-Empoli

Napoli-Torino

Sassuolo-Frosinone

VENTISETTESIMA GIORNATA - 3 marzo

Atalanta-Bologna

Empoli-Cagliari

Frosinone-Lecce

Hellas Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Lazio-Milan

Monza-Roma

Napoli-Juventus

Torino-Fiorentina

Udinese-Salernitana

VENTISEIESIMA GIORNATA - 25 febbraio

Bologna-Hellas Verona

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Lazio

Genoa-Udinese

Juventus-Frosinone

Lecce-Inter

Milan-Atalanta

Roma-Torino

Salernitana-Monza

Sassuolo-Empoli

VENTICINQUESIMA GIORNATA - 18 febbraio

Atalanta-Sassuolo

Empoli-Fiorentina

Frosinone-Roma

Hellas Verona-Juventus

Inter-Salernitana

Lazio-Bologna

Monza-Milan

Napoli-Genoa

Torino-Lecce

Udinese-Cagliari

VENTIQUATTRESIMA GIORNATA - 11 febbraio

Bologna-Lecce

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Frosinone

Genoa-Atalanta

Juventus-Udinese

Milan-Napoli

Monza-Hellas Verona

Roma-Inter

Salernitana-Empoli

Sassuolo-Torino

VENTRITREESIMA GIORNATA - 4 febbraio

Atalanta-Lazio

Bologna-Sassuolo

Empoli-Genoa

Frosinone-Milan

Inter-Juventus

Lecce-Fiorentina

Napoli-Hellas Verona

Roma-Cagliari

Torino-Salernitana

Udinese-Monza

VENTIDUESIMA GIORNATA - 28 gennaio

Atalanta-Udinese

Cagliari-Torino

Fiorentina-Inter

Genoa-Lecce

Hellas Verona-Frosinone

Juventus-Empoli

Lazio-Napoli

Milan-Bologna

Monza-Sassuolo

Salernitana-Roma

VENTUNESIMA GIORNATA - 21 gennaio

Bologna-Fiorentina

Empoli-Monza

Frosinone-Cagliari

Inter-Atalanta

Lecce-Juventus

Roma-Hellas Verona

Salernitana-Genoa

Sassuolo-Napoli

Torino-Lazio

Udinese-Milan

VENTESIMA GIORNATA - 13 gennaio

Atalanta-Frosinone

Cagliari-Bologna

Fiorentina-Udinese

Genoa-Torino

Hellas Verona-Empoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Lecce

Milan-Roma

Monza-Inter

Napoli-Salernitana

DICIANNOVESIMA GIORNATA - 6 gennaio 2024.

Bologna-Genoa

Empoli-Milan

Frosinone-Monza

Inter-Hellas Verona

Lecce-Cagliari

Roma-Atalanta

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Napoli

Udinese-Lazio

DICIOTTESIMA GIORNATA - 30 Dicembre

Atalanta-Lecce

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Torino

Genoa-Inter

Hellas Verona-Salernitana

Juventus-Roma

Lazio-Frosinone

Milan-Sassuolo

Napoli-Monza

Udinese-Bologna

DICIASSETTESIMA GIORNATA - 23 dicembre

Bologna-Atalanta

Empoli-Lazio

Frosinone-Juventus

Hellas Verona-Cagliari

Inter-Lecce

Monza-Fiorentina

Roma-Napoli

Salernitana-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Udinese

SEDICESIMA GIORNATA - 16 dicembre

Atalanta-Salernitana

Bologna-Roma

Fiorentina-Hellas Verona

Genoa-Juventus

Lazio-Inter

Lecce-Frosinone

Milan-Monza

Napoli-Cagliari

Torino-Empoli

Udinese-Sassuolo

QUINDICESIMA GIORNATA - 10 dicembre

Atalanta-Milan

Cagliari-Sassuolo

Empoli-Lecce

Frosinone-Torino

Hellas Verona-Lazio

Inter-Udinese

Juventus-Napoli

Monza-Genoa

Roma-Fiorentina

Salernitana-Bologna

LA QUATTORDICESIMA GIORNATA - 3 dicembre

Fiorentina-Salernitana

Genoa-Empoli

Lazio-Cagliari

Lecce-Bologna

Milan-Frosinone

Monza-Juventus

Napoli-Inter

Sassuolo-Roma

Torino-Atalanta

Udinese-Hellas Verona

LA TREDICESIMA GIORNATA - 26 novembre

Atalanta-Napoli

Bologna-Torino

Cagliari-Monza

Empoli-Sassuolo

Frosinone-Genoa

Hellas Verona-Lecce

Juventus-Inter

Milan-Fiorentina

Roma-Udinese

LA DODICESIMA GIORNATA - 12 novembre

Fiorentina-Bologna

Genoa-Hellas Verona

Inter-Frosinone

Juventus-Cagliari

Lazio-Roma

Lecce-Milan

Monza-Torino

Napoli-Empoli

Sassuolo-Salernitana

Udinese-Atalanta

UNDICESIMA GIORNATA - 5 Novembre

Atalanta-Inter

Bologna-Lazio

Cagliari-Genoa

Fiorentina-Juventus

Frosinone-Empoli

Hellas Verona-Monza

Milan-Udinese

Roma-Lecce

Salernitana-Napoli

Torino-Sassuolo

DECIMA GIORNATA - 29 Ottobre

Cagliari-Frosinone

Empoli-Atalanta

Genoa-Salernitana

Inter-Roma

Juventus-Hellas Verona

Lazio-Fiorentina

Lecce-Torino

Monza-Udinese

Napoli-Milan

Sassuolo-Bologna

13.25 - La cerimonia si chiude.

13.22 - ULTIMA GIORNATA

Atalanta-Torino

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Roma

Frosinone-Udinese

Genoa-Bologna

Hellas Verona-Inter

Juventus-Monza

Lazio-Sassuolo

Milan-Salernitana

Napoli-Lecce

13.18 - Volata finale con Sassuolo-Inter alla 35esima, Frosinone-Inter alla 36esima, poi la Lazio in casa.

13.17 - Si prosegue: Inter-Empoli il 30 marzo, poi trasferta a Udine e match interno col Cagliari il 14 aprile. Il 21 aprile sarà derby col Milan in casa, il 28 ci sarà Inter-Torino.

13.16 - De Siervo presenta la nuova radio della Serie A: "Vogliamo raccontare questo romanzo popolare che è il campionato anche con le immagini anche al DAB. E' un passo importante verso l'obiettivo canale della Lega".

13.11 - Il 18 febbraio l'Inter ospita la Salernitana, poi si andrà a Lecce mentre il 3 marzo arriva a San Siro il Genoa. Una settimana dopo, tappa a Bologna. Per la 29esima giornata è prevista Inter-Napoli, alla 33esima il derby di ritorno.

13.09 - Ultima di andata in casa contro l'Hellas Verona. Che però l'Inter non giocherà il 7 gennaio per via della partecipazione alla Supercoppa. Il girone di ritorno inizierà ancora contro il Monza, poi Atalanta in casa e Fiorentina in trasferta prima del match con la Juve, seguito dalla trasferta all'Olimpico contro la Roma.

13.07 - Il dettaglio delle gare dalla settima alla nona giornata

NONA GIORNATA - 22 ottobre

Atalanta-Genoa

Bologna-Frosinone

Fiorentina-Empoli

Hellas Verona-Napoli

Milan-Juventus

Roma-Monza

Salernitana-Cagliari

Sassuolo-Lazio

Torino-Inter

Udinese-Lecce

OTTAVA GIORNATA - 8 ottobre

Cagliari-Roma

Empoli-Udinese

Frosinone-Verona

Genoa-Milan

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Atalanta

Lecce-Sassuolo

Monza-Salernitana

Napoli-Fiorentina

SETTIMA GIORNATA - 1 ottobre

Atalanta-Juventus

Bologna-Empoli

Fiorentina-Cagliari

Lecce-Napoli

Roma-Frosinone

Milan-Lazio

Salernitana-Inter

Sassuolo-Monza

Torino-Hellas Verona

Udinese-Genoa

13.05 - Dodicesimo turno con Inter-Frosinone, dopodiché si andrà all'Allianz Stadium e a Napoli. Alla 15esima c'è Inter-Udinese, poi la Lazio all'Olimpico. Turno pre-natalizio che prevede il match contro il Lecce a San Siro. Il 30 dicembre ci sarà Genoa-Inter, nella sera di Juventus-Roma.

13.03 - Gli incroci tra Inter e Juventus avranno luogo il 26 novembre a Torino e il 4 febbraio a San Siro. Di Biagio: "Partita storica, che vedremo volentieri".

13.01 - Torino-Inter alla nona giornata, la stessa di Milan-Juventus. Poi Inter-Roma e Atalanta-Inter.

13.00 - Questo il quadro completo delle giornate dalla seconda alla sesta

SESTA GIORNATA

Cagliari-Milan

Empoli-Salernitana

Frosinone-Fiorentina

Genoa-Roma

Hellas Verona-Atalanta

Inter-Sassuolo

Juventus-Lecce

Lazio-Torino

Monza-Bologna

Napoli-Udinese

QUINTA GIORNATA - 24 settembre

Atalanta-Cagliari

Bologna-Napoli

Empoli-Inter

Lazio-Monza

Lecce-Genoa

Milan-Hellas Verona

Salernitana-Frosinone

Sassuolo-Juventus

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

QUARTA GIORNATA - Week-end 16-17 settembre

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Atalanta

Frosinone-Sassuolo

Genoa-Napoli

Hellas Verona-Bologna

Inter-Milan

Juventus-Lazio

Monza-Lecce

Roma-Empoli

Salernitana-Torino

TERZA GIORNATA - 2-3 settembre

Atalanta-Monza

Bologna-Cagliari

Empoli-Juventus

Inter-Fiorentina

Lecce-Salernitana

Napoli-Lazio

Roma-Milan

Sassuolo-Hellas Verona

Torino-Genoa

Udinese-Frosinone

SECONDA GIORNATA - 26-27 agosto

Cagliari-Inter

Fiorentina-Lecce

Frosinone-Atalanta

Hellas Verona-Roma

Juventus-Bologna

Lazio-Genoa

Milan-Torino

Monza-Empoli

Napoli-Sassuolo

Salernitana-Udinese

12.58 - Inter-Bologna sarà la gara dell'ottavo turno.

12.56 - De Siervo: "L'Inter ha perso 12 gare in campionato, cosa mai successa. Questo deriva da una diversa concentrazione ma anche da una maggiore competitività delle squadre più piccole".

12.55 - Alla quinta giornata trasferta a Empoli, il turno infrasettimanale prevede invece il match interno col Sassuolo. Alla settima giornata si andrà a Salerno.

12.54 - Alla quarta giornata sarà derby col Milan. Cannavaro: "Sempre una partita diversa dalle altre, ti fa capire quali saranno le ambizioni della squadre".

12.53 - Di Biagio sulle possibilità Scudetto dell'Inter: "A livello europeo abbiamo visto tutti cosa ha fatto Inzaghi, a livello di campionato deve fare di più. L'Inter deve puntare al titolo, la base è importante e le condizioni ci devono essere tutte".

12.48 - Alla seconda giornata sarà Cagliari-Inter, poi sfida alla Fiorentina alla terza giornata.

12.47 - Vengono svelati gli scontri diretti del Napoli: la sfida contro l'Inter andrà in scena il 3 dicembre al Maradona e il 17 marzo a San Siro.

SERIE A 2023-2024, PRIMA GIORNATA

Bologna-Milan

Empoli-Hellas Verona

Frosinone-Napoli

Genoa-Fiorentina

Inter-Monza

Lecce-Lazio

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Cagliari

Udinese-Juventus



12.42 - Ci siamo, fra poco sveleremo la prima giornata.

12.40 - Tocca al pallone ufficiale della Serie A, il secondo targato Puma. De Siervo elenca i dati importanti della prima stagione in termini di vendite e annuncia: "Le finali di Supercoppa Italiana e Coppa Italia avranno una versione speciale in oro, vogliamo farlo diventare un simbolo della finale".

12.38 - Cannavaro indica Marcus Thuram come giocatore da seguire per il prossimo campionato: "Lo seguo da anni, è un giocatore molto forte. Sono convinto che farà molto bene".

12.36 - Illustrati i criteri di compilazione, ancora De Siervo: "Siamo andati incontro a pubblico e calciatori. Si gioca in maniera meno compressa, usando anche il periodo prenatalizio per consentire di seguire col massimo entusiasmo le nostre partite".

12.35 - Vengono presentate le 20 squadre della Serie A 2023-2024. De Siervo sulla presenza delle squadre del Sud: "Importante che il campionato rappresenti tutto il nostro Paese, avere la Serie A a 20 aiuta. La partecipazione territoriale ampia rende questa la festa del nostro Paese".

12.34 - Presenti anche gli ambassadors Fabio Cannavaro, Alessandro Matri e Luigi Di Biagio.

12.32 - Prende la parola proprio De Siervo: "Questa è la notte prima degli esami, il momento in cui si pianifica un anno intero. Speriamo sia meglio dell'anno scorso, ma siamo tranquilli".

12.30 - Inizia la cerimonia. Giorgia Rossi fa gli onori di casa insieme a Lorenzo Casini e Luigi De Siervo.

12.27 - Ecco tutti i criteri di compilazione del calendario.

La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno.

Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si tiene conto dei seguenti criteri: a) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone; b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta; c) è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: EMPOLI - FIORENTINA INTER - MILAN JUVENTUS - TORINO LAZIO - ROMA NAPOLI - SALERNITANA d) in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

Nella costruzione degli abbinamenti delle Società al fine di determinare i singoli incontri si sono seguiti i seguenti criteri: a) Nella 1ª, nella 2ª e nella 38ª giornata, nel turno infrasettimanale feriale (6ª giornata) e nella giornata che lo precede (5ª giornata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Milano, Roma e Torino e quelli campano e toscano; analogamente le gare tra le medesime squadre, così come i derby, non sono possibili nella 19ª giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui gare dovranno necessariamente essere posticipate in turno infrasettimanale; b) Tutti i derby devono svolgersi in giornate differenti; c) le Società partecipanti alla UEFA Champions League non si incontrano tra loro né incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League e le Società partecipanti alla UEFA Europa Conference League nelle giornate comprese tra due turni di Competizioni UEFA (25ª, 28ª, 32ª e 35ª giornate).

12.25 - Questo il riepilogo delle date della stagione 2023-2024:

Inizio: domenica 20 agosto

Turno infrasettimanale: mercoledì 27 settembre

Soste:

domenica 10 settembre

domenica 15 ottobre

domenica 19 novembre

domenica 24 marzo

Ultima giornata: domenica 26 maggio

12.20 – Quasi tutto pronto: a breve si comincia.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!