In un'intervista esclusiva a SPORT1, il centrocampista Lazar Samardzic, di proprietà dell'Udinese e nel mirino dell'Inter, parla della sua crescita, di un duello speciale con Zlatan Ibrahimovic e dell'eliminazione dalla fase a gironi dei suoi ex colleghi tedeschi U21 agli Europei. Inoltre, il talento dei friulani spiega perché non ha sfondato in Bundesliga sotto la guida di Julian Nagelsmann e perché ora vuole uno sviluppo simile a quello di Antonio Rüdiger o Robin Gosens in Italia.

Lazar, il tuo passaggio dall'RB Lipsia all'Udinese Calcio risale a due anni fa. Ti senti ripagato dal trasferimento?

"Sicuramente! Il primo anno mi è servito per ambientarmi, nel secondo mi sono stabilizzato. Posso misurarmi con le migliori squadre e giocatori d'Europa, mi sono fatto strada fino a giocare con continuità in una squadra affermata di prima divisione e in una nazionale maggiore".

Tuttavia, molti hanno visto un passo indietro o addirittura un errore nel trasferimento.

"Rispetto ogni opinione, ma il feedback di chi mi sta intorno è stato positivo. L'Udinese lavora bene dietro le quinte. Il club è di prim'ordine da quasi 30 anni e conta anche grandi nomi come Antonio Di Natale, Oliver Bierhoff, Rodrigo De Paul, Fabio Quagliarella e, più recentemente, Gerard Deulofeu e Roberto Pereyra. L'Udinese è un club dove puoi crescere serenamente e con molta fiducia. Questo aiuta enormemente. Sono anche uscito per la prima volta dalla mia zona di comfort, più lontano da casa, in un nuovo paese, con una nuova lingua e cultura. Anche questo mi ha portato molto avanti come persona. Anche giocatori come Hakan Calhanoglu, Toni Rüdiger e Robin Gosens hanno tratto grandi benefici dal loro trasferimento in Italia".

Perché non ha funzionato per te a Lipsia? Eri considerato uno dei più grandi talenti in Germania quando l'RB ti ha prelevato dall'Hertha U19 nel 2020.

"Naturalmente avrei sperato in più minuti a Lipsia, ma a volte questo è il calcio. Forse semplicemente non ero pronto e avevo bisogno di tempo per allenarmi a questo livello, per crescere e mettermi alla prova per un periodo di tempo più lungo. Sono arrivato al Lipsia quando avevo 18 anni e avevo collezionato solo tre brevi presenze in Bundesliga. Ma il periodo trascorso lì mi ha sicuramente aiutato ad essere il giocatore che sono ora. Devo ringraziare il lavoro fatto a Berlino e Lipsia per come sono cresciuto sia fisicamente che tecnicamente".

All'epoca Julian Nagelsmann era il tuo allenatore all'RB. Era forse il tecnico sbagliato per te?

"Non direi che è stato l'allenatore sbagliato perché con lui sono cresciuto molto, soprattutto come calciatore. L'allenamento con Julian Nagelsmann è stato pazzesco, soprattutto a livello tattico e in termini di velocità d'azione. Non si trattava solo di essere bravi con la palla, ma soprattutto con la testa; quanto sei veloce e che visione di gioco hai. Ha attribuito particolare importanza a questi dettagli che possono rivelarsi cruciali a questo livello. Ma all'epoca era molto difficile inserirsi nella squadra perché i ragazzi si sono comportati molto, molto bene. Ovviamente Nkunku, Forsberg e Dani Olmo non sono certo degli sconosciuti. Anche per l'allenatore non è stato facile cambiare qualcosa. Ero nella rosa della Champions League e ho portato con me l'atmosfera e tutto ciò che c'era intorno".

Ti ha dato molti feedback?

"Non abbiamo parlato tutti i giorni della mia situazione. Ma non era necessario perché ero in grado di valutare bene la situazione e sapevo dove mi trovavo. È sempre stato molto onesto con me. Come ho detto, mi sarebbe piaciuto giocare di più, ma a 18 anni sapevo già cosa stavo facendo quando ero fuori casa per la prima volta. Ora sono molto più esigente quando si tratta di questo, ma anche più avanti nel mio sviluppo".

Quali sono state le tue migliori esperienze in Italia finora?

"Ricordo soprattutto la mia primissima partita contro lo Spezia, in cui ho segnato il mio primo gol all'89', otto minuti dopo essere entrato dalla panchina, che è stato anche il gol della vittoria. Un inizio così è da sogno. Altrimenti, tutte le partite contro le migliori squadre e giocatori della Serie A, gli incontri in trasferta a Napoli, l'incontro con stelle come Cristiano Ronaldo, Franck Ribéry o Zlatan Ibrahimovic, che tra l'altro ha giocato l'ultima partita della sua carriera contro di noi a marzo, qualcosa da ricordare. Ibrahimovic è una macchina. Personalmente, la scorsa stagione, in particolare la seconda metà della stagione, è stato uno dei miei periodi migliori".

Con le tue prestazioni sei entrato nel mirino della nazionale maggiore serba. Alla fine la Federcalcio è riuscita a convincerti a rifiutare la DFB. Se guardi alla pessima prestazione dell'Under 21 tedesca agli Europei, la tua scelta non è stata la peggiore, vero?

"Ho visto alcune partite. Ad esempio, contro la Repubblica Ceca, il secondo tempo è stato davvero buono, ma in qualche modo la palla non voleva andare in porta. Ci sono ragazzi eccezionali in campo, li conosco molto bene. Ovviamente avrei dato molto di più ai ragazzi. A prescindere dagli U21, sono molto contento della mia scelta e la mia idea non cambia anche se avessero vinto il campionato europeo. Ho valutato attentamente la decisione. È stato il passo giusto per me, ho già imparato molto nelle due finestre vissute, anche se ancora non sono riuscito a giocare così tanto. Manca ancora quasi un anno a EURO2024 quindi potrò ambientarmi ancora meglio e poi, si spera, svolgere un ruolo importante".

Ora sei in campo con i tuoi idoli d'infanzia Dusan Tadic e Aleksandar Mitrovic.

"Incredibile! Questi sono giocatori che seguivo in TV e per i quali ho fatto il tifo. Tadic una volta mi ha inviato un video di auguri per il mio 18° compleanno - all'epoca fu avvero fantastico. Essere in campo con lui e persino entrare al suo posto nella mia prima partita internazionale è quasi troppo bello per essere vero (ride, ndr). Tadic e Mitrovic portano con sé un'incredibile quantità di esperienza, entrambi hanno sperimentato di tutto e hanno giocato ai massimi livelli per anni. Soprattutto, questi sono due ragazzi davvero fantastici che sanno davvero come divertirsi. Come nuovo arrivato, mi sono sentito subito accettato".

Il tuo collega della nazionale Dusan Vlahovic è stato recentemente associato al Bayern Monaco. Ti ha mai chiesto della Germania o della Bundesliga?

"Non ancora, no".

Vlahovic può diventare uno dei migliori attaccanti del mondo?

"Dusan è un ragazzo molto tranquillo e divertente, ma non perde mai la concentrazione sulla sua performance. Non importa quanto possa divertirsi in allenamento, è sempre lì quando conta di più. In termini di calcio, è una macchina. In allenamento con la Nazionale ho potuto sperimentarlo da vicino. Ha mostrato di cosa è capace a Firenze e in un club ancora più grande con la Juventus. Non mi sorprende che sia associato a club come il Bayern. Se lo è guadagnato. In realtà ha tutto ciò di cui ha bisogno un grande attaccante: è alto, bravo nel gioco aereo, bravo nei contrasti e, soprattutto, gelido alla fine.

E il tuo futuro? Si dice che diversi club siano interessati a te. Resti all'Udinese?

"Attualmente il mio obiettivo è iniziare la nuova stagione con rinnovata energia. Ovviamente, come giocatore, vuoi sempre ottenere il massimo. Ma in questo momento non sto pensando molto a cosa può succedere in futuro. Udine è un ambiente ideale per la mia crescita".

Un ritorno in Germania sarebbe un'opzione per te?

"Seguo ancora il calcio tedesco. L'Hertha e Berlino sono casa mia, lì ci sono la mia famiglia e la mia ragazza, i miei due ex club. Alcuni miei amici giocano in Germania. Ho solo 21 anni e ovviamente non posso dire cosa porterà il futuro, ma la Germania sarà sempre un posto speciale".

Come segui il recente sviluppo molto negativo del club della tua città, l'Hertha?

"L'Hertha è e sarà sempre la mia casa, tutto è iniziato lì. Alcuni dei miei ragazzi di prima sono ancora lì. Anche Zecke Neuendorf, il mio più grande sponsor dai tempi di Berlino, che è stato uno dei fattori decisivi per il mio arrivo tra i professionisti, è tornato all'Hertha. Di conseguenza, la retrocessione mi fa molto male. Potrebbe non sembrare piacevole per tutti i residenti dell'Hertha, ma forse porta anche qualcosa di buono. Nel senso che il club può riorganizzarsi completamente dopo aver giocato quasi costantemente per salvarsi negli ultimi anni. Questo porta sempre con sé una certa quantità di stress".

Riuscirà a tornare subito in Bundesliga?

"Sono sicuro che torneranno subito, quello è il loro posto. Per il blasone, per il lavoro sul settore giovanile e semplicemente per via della città. Di recente ho letto che hanno già venduto più abbonamenti rispetto allo scorso anno, nonostante la retrocessione. Questo parla per il club e l'ambiente!".

