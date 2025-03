Tutti pazzi per Nico Paz. Non è un gioco di parole, o forse sì, ma un gioco di parole che fotografa un fatto indiscutibile: il gioiellino di Cesc Fabregas è al centro dei desideri di vari club europei, due tra tutti ovvero l'Inter e il Real Madrid. A spiegare gli scenari attuali che riguardano il centrocampista argentino, ex Real e oggi in forza al Como, è Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, dove fa un punto della situazione in merito ai rumors che peraltro hanno visto il giovane classe 2004 sempre più accostato alla Beneamata. Come spiega Romano, lo storico ex capitano e vice-presidente dell'Inter Javier Zanetti e il padre di Nico sono amici di vecchia data e l'interesse dei nerazzurri per il centrocampista 2004 non è semplice narrativa, ma fattualità.

Se i nerazzurri sono seriamente interessati a tentare di regalare a Simone Inzaghi un nuovo innesto made by Argentina, la situazione contrattuale del giocatore comasco non è così semplice da sbrigliare e l'operazione potrebbe essere più complicata di quanto si creda, come vi spiegavamo anche noi di FcInterNews (LEGGI QUI). Come noto difatti i madrileni hanno venduto la scorsa estate Nico Paz al Como per 6 milioni di euro, garantendosi però non una clausola inserita nell’accordo, ma addirittura ben tre. Le merengues possono riprendersi il giocatore per una cifra che va dagli 8 ai 10 milioni entro i prossimi tre anni (8 nel 2025, 9 nel 2026 e 10 nel 2027). Il Real è anche consapevole che attualmente Paz vale molto più di questa cifra e tenendo conto di questo staranno già pensando ad una strategia da attuare per l'argentino.

In questo scenario l'Inter conosce bene questa situazione e attende di capire quali saranno le intenzioni degli attuali campioni d’Europa, che decideranno se riportarlo a Madrid, lasciarlo per un altro anno al Como o venderlo (solo dopo aver esercitato la recompra, quindi al prezzo che decideranno i Blancos). Pur vivendo questa situazione di empasse, l'Inter fa leva sulla volontà del giocatore, sperando di strappare - anche grazie alla storica amicizia tra il padre di Nico e Zanetti - un sì forte e convinto che possa aprire qualche spiraglio di trattativa con gli spagnoli e soprattutto che ponga il club di Viale della Liberazione un passo avanti rispetto ad eventuali altri concorrenti. Ad ogni modo l'affare Nico Paz non è una trattativa che si sbloccherà nel breve periodo.

