Commentiamo insieme la conferenza stampa di mister Inzaghi che apre ufficialmente la stagione 2024/25 dell'Inter. Marotta ufficializza il suo rinnovo fino al 2026, il tecnico risponde alle domande dei giornalisti su mercato e obiettivi.

Appuntamento alle 19 in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci) Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).