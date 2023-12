Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite della nostra trasmissione questa sera Filippo Tramontana.

Dopo le feste natalizie si riparte con il Salotto di FcInterNews. Le ultime sulla trattativa con il Bruges per Buchanan e sul calciomercato Inter. Inzaghi intanto prepara la trasferta insidiosa di Marassi contro il Genoa, mentre Bisseck ha conquistato tutti i tifosi dell'Inter.