Il mercato è ancora aperto, ma la dirigenza nerazzurra sembra non essere particolarmente interessata a rafforzare la rosa. Diverse seconde linee hanno deluso contro il Bologna, è tempo di bilanci.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci) Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).