L'Inter di Simone Inzaghi torna a stupire e lo fa ancora una volta in Europa. Benfica battuto solo 1-0, ma il risultato poteva essere più largo. E sabato a San Siro arriva il Bologna, per un altro test di maturità. Dove può arrivare l'Inter di Simone Inzaghi? Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).