Buon test per l'Inter che vince 2-0 al Granillo contro la Reggina. A decidere sono i gol nel finale di Dzeko e Lukaku, che portano dalla parte nerazzurra una partita sostanzialmente condotta all'attacco. Dopo un avvio blando, l'Inter sale in cattedra e schiaccia i padroni di casa, creando alcune chance soprattutto con Dzeko. Bravo Ravaglia nel finale di frazione a mandare sul palo un colpo di testa di Lukaku. Nella ripresa il canovaccio non muta e nel finale prima Dzeko e poi Lukaku insaccano per il 2-0 finale. Risposte positive per Inzaghi sia sotto il piano fisico che sotto quello della manovra. In particolare, ottimi segnali da Big Rom, tornato al gol e rimasto in campo ben 88 minuti.

REGGINA-INTER 0-2

(81' Dzeko, 87' Lukaku)

FINE SECONDO TEMPO

92' - PALO DI CANOTTO! Apprezzabile azione dell'esterno offensivo di casa che va via a due nerazzurri e calcia in diagonale: Cordaz battuto, il legno salva l'Inter.

92' - Apertura profonda per Gosens, anticipato in uscita al limite dell'area dal portiere Ravaglia.

90' - 4 i minuti di recupero.

90' - PALO DI GOSENS! Corner sul primo palo, arriva il tedesco che di tacco colpisce il legno alla destra del portiere di casa!

89' - ASLLANI! Botta da fuori, Ravaglia alza sulla traversa. Sarà angolo.

88' - Simone Inzaghi manda in campo i baby Curatolo, Carboni, Stankovic e Fontanarosa. Fuori Dzeko, Lukaku, Dimarco e Calhanoglu.

87' - Palla messa in area da sinistra da Dimarco, alla fine la arpiona Lukaku che da pochi passi mette alle spalle del portiere avversario il raddoppio nerazzurro.

87' - GOL GOL GOL! SEGNA L'INTER! SEGNA LUKAKU!

86' - Inter ancora in avanti. I nerazzurri conquistano un calcio d'angolo.

84' - Dzeko sbroglia in area sul cross che spiove all'altezza del primo palo.

84' - Assegnato un angolo alla Reggina, ma Gosens protesta in modo veemente.

83' - Altro cambio per Pippo Inzaghi: Canotto prende il posto di Crisetig.

81' - Sugli sviluppi dell'angolo, arriva il vantaggio nerazzurro. Calhanoglu dalla bandierina, palla a centro area dove svetta Dzeko che trafigge Ravaglia. Vantaggio meritato.

81' - GOL GOL GOL! SEGNA L'INTER! SEGNA DZEKO!

80' - ASLLANI! Palla al limite, tiro di prima sul primo palo dell'albanese, ma Ravaglia dice di no e mette in angolo!

78' - Lukaku ancora in campo: ampio minutaggio per il belga.

75' - Girandola di cambi. Nella Reggina dentro Rivas, Zucco, Agostinelli e Di Chiara per Cicerelli, Liotti, Giraudo e Ricci. Nell'Inter in campo De Vrij, Asllani e Cordaz per Bellanova, Barella e Onana.

71' - L'Inter avanza in modo prorompente. Bellanova in area per Dzeko, che però colpisce male e la sfera si impenna alta sulla traversa.

70' - Cross di Bellanova, mano di Giraudo in area: per arbitro e assistente è tutto regolare. Solo angolo. Nulla da segnalare.

69' - DZEKO! Cross lungo di Bellanova, palla al bosniaco che si vede ancora respinta la conclusione alla disperata!

68' - Quarto cambio per i locali: Cionek prende il posto di Loiacono.

67' - INTER A UN PASSO DAL GOL! Prima tiro di Gosens ribattuto, poi cross basso di Dzeko e sia Acerbi che Bellanova non impattano da pochi passi!

65' - Cambia anche Simone Inzaghi: Gagliardini per Mkhitaryan, Darmian per Skriniar e Gosens per Bastoni.

64' - Passata abbondantemente l'ora di gioco e Big Rom è ancora in campo: la notizia più importante fin qui della serata nerazzurra.

62' - Azione insista dell'Inter con Lukaku che potrebbe calciare da posizione defilata e invece cerca il cross. Poi altro traversone di Barella, ma Bastoni viene pescato in offside.

62' - Il solito Cicerelli prova a farsi vivo con un cross tagliato, ma Onana controlla tutto e la sfera termina sul fondo.

60' - Nulla di fatto sul corner, poi Mkhitaryan commette fallo su un avversario spezzando una possibile ripartenza.

60' - L'Inter riparte, con Lukaku che alla fine innesca sulla destra Bellanova: cross basso deviato in angolo.

57' - Ritmi leggermente più alti in questo avvio di ripresa.

54' - Da una chiusura perfetta di Dimarco parte la ripartenza Inter con Barella che pesca lungo Bastoni. Mkhitaryan dentro per Dzeko, ma il cross del bosniaco è deviato e Ravaglia fa sua la sfera.

52' - Corner senza esito per i locali. Onana rimette in gioco velocemente lanciando in profondità Lukaku, che strappa come ai bei tempi e lascia sul posto il difensore. Poi il cross del belga risulta leggermente alto.

52' - GIRAUDO! Colpo al volo di esterno sinistro, il camerunese non rischia la presa e manda in corner.

50' - Angolo in area, la sfera arriva a Barella che la rimette a destra per Dimarco. Cross di prima troppo alto per Lukaku.

50' - Sponda di Lukaku per Dzeko: destro deviato, Ravaglia fuori causa, ma palla sul fondo. Angolo per l'Inter.

49' - Carambola al limite, sfera a Dimarco: volée di prima intenzione troppo centrale.

49' - Bella combinazione Lukaku-Dzeko che manda al cross Dimarco proprio per il belga: Ravaglia in netto anticipo.

46' - Tre cambi nella Reggina nell'intervallo: Santander, Fabbian e Dutu al posto di Gori, Majer e Gagliolo. Nessuna sostituzione, invece, in casa Inter.

46' - Si riparte!