Ivan Perisic non si fa distrarre dai rumors di mercato e sui social carica l'ambiente nerazzurro in vista dell'ultima gara di campionato contro la Sampdoria. Il croato, come il resto dei compagni, crede ancora allo scudetto: "Mai arrendersi. Completamente concentrato su domenica". Una risposta anche alle voci di mercato che lo accostano alla Juventus?