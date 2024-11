Comincia dalla stretta attualità l'intervista rilasciata lo scorso 1° novembre a GQ France da Benjamin Pavard, che si è espresso così sull'assegnazione del Pallone d'Oro 2024 a Rodri, incoronato a Parigi esattamente una settimana fa: "Diversi giocatori avrebbero meritato il Pallone d'Oro - la premessa del difensore dell'Inter -. Rodri è un centrocampista impressionante che conquista molti palloni, fa buoni passaggi, segna anche gol ed è stato il migliore nel suo ruolo per un anno. Vinicius, ovviamente, non smette mai di dribblare, è stato molto efficace e decisivo nei grandi momenti. Entrambi sono grandi giocatori, ma non dobbiamo dimenticare Carvajal, che ha vinto l'Europeo, la Champions League, la Liga e ha segnato nella finale di Champions League contro il Dortmund. Noi difensori siamo spesso trascurati. Avrebbero meritato di vincere tutti e tr. Poi ognuno è libero di esprimere le proprie preferenze. Da parte nostra, con l'Inter, abbiamo fatto una grande stagione e mi ha fatto piacere vedere che Lautaro ha chiuso in un buon posto (al settimo, ndr)".

La seconda stagione in nerazzurro.

"Sono tornato ad allenarmi più tardi quest'estate per via degli Europei, ma ora mi sento sempre meglio fisicamente e sono molto fiducioso per il resto della stagione. Abbiamo un allenatore (Simone Inzaghi, ndr) che coinvolge tutti i suoi giocatori. Sono un giocatore che ha bisogno di giocare per trovare il ritmo".

Didier Deschamps non ti ha chiamato durante le ultime due finestre internazionali della squadra francese: come hai vissuto questa decisione?

"Rispetto sempre le scelte dell'allenatore, è lui il boss. Ma sicuramente è strano perché da novembre 2017 ero quasi ogni volta convocato nella squadra francese, tranne che per infortunio e per il Covid. Ho avuto l'opportunità di ricaricare le batterie e partire per qualche giorno con la mia fidanzata, quindi mi sono divertito molto durante questo periodo. Ma ovviamente non mollo e continuo a lavorare affinché l'allenatore mi chiami di nuovo. È proprio lui che mi ha trasmesso la voglia di vincere e io voglio ancora vincere insieme a lui".

Hai visto le ultime partite della nazionale francese?

"Ovviamente ho visto le due partite contro Israele e Belgio: due vittorie, sei punti. Era quello che volevamo. Davanti alla TV sono un grande tifoso della nazionale francese".

Visto il calendario intasato di impegni, è un bene non aver giocato con la Nazionale?

"Non necessariamente perché aspiro ancora a giocare per la Francia. Non c'è niente di più bello che rappresentare il proprio Paese e cantare la 'Marsigliese' prima di una partita. Emozione fin da quando ero piccola guardando Les Bleus in TV e ancora oggi mi fa venire i brividi. Preferirei essere nella squadra francese piuttosto che riposarmi, ma è comunque bello, mentalmente e fisicamente, ricaricare le batterie con chi ti è vicino".

Il tuo carico di allenamento è aumentato da quando sei arrivato all'Inter?

"E' completamente diverso rispetto alla Germania, lavoriamo molto, sia tatticamente che fisicamente. Abbiamo giocato a Empoli e siamo arrivati ​​molto tardi. L'allenatore ha continuato l'allenamento della giornata, che è stato piuttosto fisico. Corriamo tanto, con e senza palla. Inoltre ho appena ricevuto i dati: ho fatto 6,1 km".

Hai cambiato le tue abitudini di recupero da quando sei arrivato in Italia?

"No, ho sempre dato molta importanza al recupero e sono abituato a fare crioterapia, bagni freddi, massaggi e stretching. Quando ero al Bayern Monaco, spesso facevo un bagno freddo a casa al ritorno dal viaggio. Ma il recupero coinvolge anche ciò che mangi quando torni a casa, come ti idrati e come dormi. Oggi pomeriggio, ad esempio, mi prenderò del tempo per fare venti o trenta minuti di stretching. Ho solo ventotto anni, sono nell'età giusta per il mio sport, né giovane né vecchio, ma devo guardare tutto questo anche se conosco sempre meglio il mio corpo. Considerato il numero delle partite, dobbiamo essere ancora più attenti ed essere il più professionali possibile per evitare infortuni".

