In attesa di scoprire il nome del vincitore del Pallone d'Oro 2023, conteso dal campione del Mondo Lionel Messi e dal campione d'Europa Erling Haaland, con l'argentino grande favorito per la conquista del trofeo, France Football ha iniziato a svelare le posizioni una alla volta, dalla 30esima in su. Il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, unico italiano nella lista, si è aggiudicato la 27esima posizione. Solo trentesimo il citizens, finalista di Champions, Ruben Dias. Si aggiudica il 23esimo posto invece André Onana, oggi portiere del Manchester United, ma estremo difensore della squadra di Simone Inzaghi fino al 10 giugno, durante la finale di Istanbul. L'altro nerazzurro Lautaro Martinez si piazza 20esimo.

LA CLASSIFICA LIVE (in aggiornamento)

11° - Mohamed Salah (Liverpool)

12° - Robert Lewandowski (Barcellona)

13° - Yassine Bounou (Siviglia - Al Hilal)

14° - Ilkay Gundogan (Manchester City-Barcellona)

15° - Emiliano Martinez (Aston Villa)

16° - Karim Benzema (Real Madrid - Al Ittihad)

17° - Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

18° - Jude Bellingham (Dortmund - Real Madrid)

19° - Harry Kane (Tottenham - Bayern Monaco)

20° - Lautaro Martinez (Inter)

21° - Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

22° - Kim Min-Jae (Napoli/Bayern Monaco)

23° - André Onana (Inter/Manchester United)

24° - Bukayo Saka (Arsenal)

25° - Josko Gvardiol (Lipsia/Manchester City)

26° - Jamal Musiala (Bayern)

27° - Nicolò Barella (Inter)

28° - Randal Kolo Muani (Eintracht/Psg)

28° - Martin Odegaard (Arsenal)

30° - Ruben Dias (Manchester City)

