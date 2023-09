Niente trasferta a San Sebastian per Juan Cuadrado. L'esterno colombiano infatti rimarrà a lavorare ad Appiano Gentile, a causa dell'infiammazione al tendine che al momento non gli permette di essere a meglio, come raccolto dal nostro inviato ad Appiano Gentile. L'ex Juventus dovrà quindi attendere la prossima partita per esordire in Champions League con i nerazzurri.