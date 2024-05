Lunga intervista di Nahitan Nández a 'De Charla' canale YouTube uruguaiano, dove il centrocampista del Cagliari ha ripercorso le tappe della sua carriera, comprese quelle mancate come il passaggio all'Inter, squadra peraltro rimasta nei pensieri del classe '95 come svela oggi il Corriere dello Sport (LEGGI QUI). Passaggio ad un passo dal compiersi nell'estate 20221, ma poi saltato. "L'arrivo al Cagliari è stato un altro cambio abbastanza importante, linguistico, di stile di vita, anche nella passione visto che qui è vissuta in maniera differente - ha ammesso nella premessa il calciatore rossoblu -. Ovviamente anche a Cagliari tutti vogliono vincere, però resta un’altra cosa. È sicuramente diverso giocare con il Peñarol e il Boca e poi con il Cagliari, sono differenti le aspettative o meglio gli obiettivi. È un club che rappresenta un’isola, un popolo, la gente è molto vicina, però la verità è che il Cagliari è stato sempre costruito per mantenere la categoria. Il Cagliari ha una bella storia con gli uruguaiani, tutti quelli che sono passati di qua sono innamorati di quello che è la città".

A quali squadre sei stato vicino?

"In questi cinque anni sono passato per tutti i club… si parla sempre di mercato, la più vicina è stata l’Inter, tre anni fa era tutto fatto poi il presidente non ha trovato l’accordo e sono rimasto a Cagliari. L’Arabia? Ti dico la verità, non so se Gallardo (allenatore dell’Al Ittihad ex River Plate, appena esonerato, ndr) mi voglia, non ho avuto tanta possibilità di parlare con il mio agente Pablo Bentancur, ora sono concentrato al massimo sul finale del campionato con il Cagliari che è intenso. Poi, ovviamente, per la preparazione della Copa America".

