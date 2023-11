A che livello è arrivato Lautaro Martinez? Questa la domanda a cui è stato chiamato a rispondere, nel corso di un'intervista rilasciata a DAZN, Diego Alberto Milito, uno che il Toro lo conosce molto bene da anni: "Parliamo di un top player, senz'altro - dice senza esitazioni il Principe rispondendo a Pierluigi Pardo -. Ha tanto da dare perché è ancora giovane, anche se ha già dimostrato il suo valore. Non avevo dubbi sarebbe arrivato a questi livelli, sono felicissimo di vederlo dove è in questo momento, Lo conosco da quando era bambino, gli ho passato il testimone al Racing, mi fa veramente molto piacere vederlo a questi livelli. Si capiva che era un giocatore differente, aveva quel qualcosa in più che non hanno tutti a quell'età. Rimaneva dopo l'allenamento per guardare e imparare, sono cose non normali per quell'età".

L'argentino, poi, parla dell'Inter attuale, evitando raffronti con la squadra con cui vinse tutto: "A me non piace fare i paragoni, parliamo di epoche diverse - spiega -. Posso dirti che questa Inter mi piace molto, non a caso è arrivata in finale di Champions, anche se poi ha perso contro un grandissimo City. L'Inter ha fatto una grandissima finale, è stata all'altezza, e avrebbe meritato di vincerla quella partita. Credo che quella gara abbia dato alla squadra la forza e la consapevolezza, i giocatori si sono resi conto che possono fare grandi cose".

