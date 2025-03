Lothar Matthäus approva pienamente la scelta di Julian Nagelsmann di includere Yann Bisseck per la prima volta nella lista dei convocati della Nazionale tedesca, impegnata nei quarti di finale di Nations League contro l'Italia il 20 e 23 marzo: "La chiamata è assolutamente meritata - il parere del Pallone d'Oro 1990 a Sky Spot DE -. È uno dei migliori difensori centrali del campionato italiano, un giocatore giovane e dinamico. Per giocare nella difesa dell'Inter devi avere qualcosa di straordinario, mi ha fatto un'ottima impressione".

A proposito di Italia contro Germania, Matthäus ha detto la sua anche sul duello valido per i quarti di finale di Champions League che vedrà sfidarsi ad aprile Inter e Bayern Monaco, le due squadre più importanti della sua carriera: "Non vedo l'ora di vedere ogni partita, ma questa, naturalmente, ha un fascino speciale per me. Entrambe le squadre sono leader della classifica nei loro campionati, la qualità è evidente. Secondo me, l'Inter è stata la squadra più stabile in Italia negli ultimi quattro anni: sono molto costanti, disciplinati e messi bene in campo".

