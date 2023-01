A poche ore dalla finale di Riyadh, Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, si esprime ai microfoni di Sport Mediaset su questo derby tra i nerazzurri e il Milan in terra saudita: "Come si vince non posso dirlo certo io. E' una partita difficile, dove si affrontano due grandi squadre che sembrano in difficoltà ma non lo sono, e quando c'è il derby di mezzo si tende sempre a dare qualcosa in più".

L'Inter ha iniziato benissimo l'anno, poi qualche piccola frenata. Pensi che il momento del Milan possa essere determinante?

"Quello fa paura, perché il Milan ha dimostrato di essere una grandissima squadra con grandi giocatori che possono risolvere in qualsiasi momento le partite. L'Inter ha iniziato il 2023 benissimo, a parte Monza ma non per colpa nostra: tutti hanno visto cosa è successo. Deve continuare così sperando che davanti rallentino per quanto riguarda il campionato. Domani partita secca, può succedere di tutto".