Intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club, l'esperto di mercato Luca Marchetti ha escluso la possibile partenza di Davide Frattesi nelle ultime ore di mercato, con la Roma che sta tentando il colpo in extremis: "Se l'Inter lo cede? Penso proprio di no, certamente non a cinque giorni dalla fine di mercato. Sarà una stagfione molto intensa per l'Inter, con tanti impegni, e la rosa con la doppia opzione servirà proprio a far fronte a questo".