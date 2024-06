"Tanto finisce ai rigori". Questo è il pronostico di Antonio Manicone, ex centrocampista dell'Inter che per anni ha lavorato per la Federcalcio svizzera in qualità di assistente del ct Vladimir Petkovic, alla Gazzetta dello Sport. Manicone, oggi assistente del ct dell'Iran, individua gli elementi che possono creare i maggiori pericoli per gli Azzurri: "Lo stato di forma, innanzitutto: è la nazionale messa meglio fisicamente. E poi l’asse Freuler-Xhaka e i tagli da sinistra di Aebischer, la vera rivelazione”.

Ndoye è pronto per una big del nostro campionato? Lo cerca l’Inter.

“Dove troverebbe Simone Inzaghi, un tecnico che migliora tutti. Il ragazzo ha un grande futuro. E in Nazionale si trova a meraviglia in quel tridente difficile da marcare. Ma ripeto: Spalletti è un top a livello mondiale e sa che il 90% di questa qualificazione passa da noi. Se l’Italia supera questo turno, poi non ha nulla da invidiare alle altre per arrivare in finale”.

