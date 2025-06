L'Inter, nella giornata di oggi, ha annunciato in una nota ufficiale che procederà con il rimborso in anticipo il bond da 415 milioni di euro in scadenza nel febbraio 2027, all'orizzonte un rifinanziamento del debito. Scopriamo cosa accade ora.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).