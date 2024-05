Lega Serie A ha appena ufficializzato gli orari della 37esima giornata del campionato di Serie A. Confermate le indiscrezioni della vigilia: Inter-Lazio, la partita dopo la quale avverrà la cerimonia di premiazione dei nerazzurri Campioni d'Italia, sarà giocata domenica 19 maggio alle 18. Si giocherà invece lunedì 20 alle 20.45 Bologna-Juventus, big match di giornata.

Per l'occasione, è stata stabilita anche la data del recupero della gara tra Atalanta e Fiorentina, non disputata per l'aggravarsi delle condizioni di Joe Barone, ex dg viola scomparso nei giorni successivi: si giocherà il 2 giugno alle 18.

