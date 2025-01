Una vittoria importante, una vittoria che serviva parecchio per tenere il Napoli sotto il proprio obiettivo. Una vittoria arrivata con grande pazienza ma anche con grande forza mentale e maturità per l'Inter, che supera un Empoli che oltre al coraggio e all'organizzazione difensiva che ha tenuto botta per 55 minuti ha offerto ben poco. A sbloccare il match ci ha pensato Lautaro Martinez che si inventa una clamorosa conclusione dalla distanza che piega le mani a Devis Vasquez, costretto poi a inchinarsi davanti al colpo di testa vertiginoso di Denzel Dumfries e alla conclusione ravvicinata di Marcus Thuram nel finale di gara. In mezzo, c'è spazio anche per la bella azione di Sebastiano Esposito che gli permette di timbrare il cartellino a San Siro contro la squadra dove è cresciuto. Ma alla fine alzano le braccia al cielo i nerazzurri, che mettono da parte le critiche piovute dopo il pari col Bologna.

IL TABELLINO

INTER-EMPOLI 3-1

MARCATORI: 55' Lautaro Martinez (I), 79' Dumfries (I), 84' Esposito (E), 89' Thuram (I)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard (85' 36 Darmian), 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 7 Zielinski (69' 22 Mkhitaryan), 32 Dimarco (72' 95 Bastoni); 99 Taremi, (69' 9 Thuram) 10 Lautaro Martinez (77' 8 Arnautovic).

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 42 Palacios, 49 De Pieri, 53 Topalovic.

Allenatore: Simone Inzaghi (squalificato, in panchina Massimiliano Farris).

EMPOLI: 23 Vasquez; 22 De Sciglio (66' 2 Goglichidze), 34 Ismajli, 21 Viti, 3 Pezzella (82' 27 Zurkowski); 11 Gyasi, 5 Grassi (73' 6 Henderson), 93 Maleh, 13 Cacace (82' 7 Sambia); 10 Fazzini (66' 99 Esposito); 29 Colombo.

In panchina: 1 Perisan, 12 Seghetti, 31 Tosto, 35 Marianucci, 41 Asmussen, 90 Konate.

Allenatore: Roberto D'Aversa.

Arbitro: Feliciani. Assistenti: Di Iorio - Zingarelli. Quarto ufficiale: Tremolada. VAR: Guida. Assistente VAR: Di Paolo.

Note

Spettatori: 61.230

Ammoniti: D'Aversa (E)

Corner: 6-3

Recupero: 1°T 2', 2°T 4'.

94' - FISCHIA FELICIANI, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! L'INTER SUPERA L'EMPOLI PER 3-1 E TORNA A FAR SENTIRE IL SUO FIATO SUL COLLO AL NAPOLI!

94' - Thuram cerca il raddoppio dalla distanza, Vasquez para in due tempi.

92' - Leone Darmian nell'evitare che un pallone finisa fuori e riesce a metterla in mezzo dove Carlos Augusto manda fuori di poco.

91' - Iniziati i quattro minuti di recupero.

IL GOL DI THURAM: Con due passaggi l'Inter spacca le linee empolesi: Sommer per Barella e poi per Arnautovic che scavalca la difesa poi appoggia per il francese, che aspetta l'uscita di Vasquez e lo fulmina. Per poi dedicare la rete al compagno di reparto.

89' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSS THUUUUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMM!!

88' - Sambia chiede l'isolamento e calcia direttamente al primo blu, conclusione da dimenticare.

87' - Quasi chiamato dai giocatori dell'Empoli, Feliciani fischia una punizione per fallo su Colombo.

85' - Nell'Inter è il momento di Darmian, fuori Pavard.

84' - Sebastiano Esposito trova il gol che riapre la gara! Gran controllo su lancio di Henderson e finta su De Vrij, poi conclusione micidiale e nulla da fare per Sommer.

82' - Nell'Empoli, fuori Cacace e Pezzella: in campo Sambia e Zurkowski.

IL GOL DI DUMFRIES: Stacco clamoroso dell'olandese da corner e colpo di testa inafferrabile per tutti. Dumfries si conferma il bomber a sorpresa del 2025 nerazzurro.

79' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLL DUUUUUUUUUUUUUUUUUUUMFRIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSS!!

77' - Esce Lautaro Martinez, rimpiazzato da Arnautovic. Dentro anche Bastoni per Dimarco.

77' - Occasione per Dumfries che si sbarazza di Cacace e Pezzella e va in area, bloccato da Vasquez in uscita.

76' - Altra grande chiusura di Carlos Augusto, che chiude la strada a Lautaro. Poi Barella si fa ingolosire ancora dal tiro da fuori, tentativo da dimenticare.

73' - Nell'Empoli è il turno di Henderson che rileva uno sfinito Grassi.

71' - Subito lampo di Mkhitaryan che cerca l'uno-due con Thuram in area empolese, ma non riesce a concluderlo.

69' - Prime mosse dalla panchina per Farris: Thuram e Mkhitaryan entrano per Taremi e Zielinski.

68' - Pronti a entrare Thuram e Mkhitaryan. Gioco fermo per un colpo di Colombo a Carlos Augusto.

66' - D'Aversa opera il primo doppio cambio: dentro Esposito e Goglichidze, fuori Fazzini e De Sciglio.

63' - Bella prova di Ismajli, che chiude ancora bene su Taremi poi resta a terra dolorante.

62' - Fazzini a terra, gioco fermato da Feliciani che poi ammonisce per proteste il tecnico dell'Empoli D'Aversa.

62' - Elegante tocco di Lautaro per Asllani, che prova il cambio fronte ma serve un pallone a Dimarco che viene colto in controtempo.

60' - Sommer rischia di farla grossa, palla recuperata in uscita dall'Empoli con Maleh che chiuso egregiamente da Barella perde l'attimo per colpire ma poi guadagna un corner.

58' - Lautaro ci prende gusto e ci riprova di prima intenzione sul bel suggerimento di Taremi: tiro centrale che Vasquez blocca in due tempi.

IL GOL DI LAUTARO: Ha dovuto togliere lui le castagne dal fuoco con una magia: è Lautaro Martinez che si inventa una mandrakata con un tiro a giro bellissimo dalla distanza su assist di Barella, Vasquez ci prova alla disperata e arriva anche a toccare ma la palla si infila all'incrocio.

55' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZ!!

54' - Verticale di Asllani per Taremi, bloccato da VIti che agevola l'uscita di Vasquez.

53' - Inter che palleggia insistentemente, provando a prendere l'Empoli per inerzia.

50' - Pezzella stavolta cerca gloria personale col tiro dalla distanza che termina sul fondo.

50' - Gran chiusura di Carlos Augusto che anticipa Colombo lanciato da Pezzella.

49' - Rimpallo su Viti dopo il corner, Vasquez anticipa Dumfries e blocca.

48' - Manovra pallanostica dell'Inter, che ottiene un nuovo calcio d'angolo con Dumfries.

-----

21.50 - Primo pallone della ripresa per l'Empoli: PARTITI!

21.49 - Le due squadre tornano in campo per la ripresa.

21.46 - Sono 61.230 gli spettatori presenti a San Siro. Da Empoli sono giunti in 85.

HALFTIME REPORT - Una gara che ha un copione unico: Inter che attacca ed Empoli che si difende con un grande sforzo collettivo, senza disdegnare qualche colpo proibito. Diventa difficile trovare il varco vincente per i nerazzurri, che hanno un buon quantitativo di occasioni specie da palla ferma ma devono fare i conti con la concentrazione degli avversari, che sin qui hanno sbagliato poco. E la parità resiste...

-----

47' pt - Finisce il primo tempo: Inter ed Empoli vanno a riposo sullo 0-0.

47' pt - Asllani prova ancora con caparbietà a farsi vivo in avanti, il suo tiro però colpisce Pavard e termina fuori.

46' pt - Contropiede Inter dopo recupero di Taremi, Dumfries vede Asllani in mezzo e prova l'assist ma l'intervento provvidenziale di Grassi evita guai ai toscani.

45' - Ci saranno due minuti di recupero.

44' - Asllani prova a sfondare in area tra tre difensori poi però cade dopo un contatto con De Sciglio e perde l'attimo.

42' - Zielinski prova l'appoggio per Lautaro che scivola, palla recuperata dall'Empoli.

41' - Vasquez se la prende comoda per effettuare un rinvio, Feliciani lo avvisa che sarà l'unica volta che tollererà.

40' - Brutto cross di Zielinski inarrivabile per Dimarco, rinvio dal fondo per l'Empoli.

38' - Lautaro supera Viti che lo abbatte con una spinta, stavolta Feliciani interviene.

37' - Ancora tentativo volante di Barella da posizione migliore, anche questa volta la palla termina alta.

37' - Dumfries fa valere tutto il suo potere fisico strappando palla ad un difensore dell'Empoli e si prende un corner.

35' - Altra stecca su Taremi non sanzionata da Feliciani, che poi ferma il gioco vedendo l'iraniano a terra. Lautaro chiede conto all'arbitro.

33' - Da un intervento dubbio di Maleh su Taremi non sanzionato da Feliciani nasce un contropiede dell'Empoli concluso da Pezzella con un tiro alto.

31' - Insiste l'Inter, che guadagna un calcio d'angolo. Sugli sviluppi, Barella calcia di potenza al volo da fuori ma non inquadra la porta.

30' - Taremi apre bene per Lautaro che però finisce bloccato da due difensori e mette in mezzo un pallone nel vuoto. Barella reclamava il tocco all'indietro.

29' - Duello aereo Colombo-Pavard, il francese resta a terra per un po' ma si rialza senza ammaccamenti.

26' - Appoggio col tacco di Barella per l'accorrente Asllani, il cui tiro si infrange su De Sciglio.

25' - Ismajli e Viti non si intendono, Lautaro prova a punirli e calcia da zero metri colpendo in pieno il palo. Forse con un tocco di mano, però...

24' - Asllani stacca in area toscana ma si scontra duramente con Maleh, punizione Empoli.

21' - Ora a rimanere a terra è Dimarco, dopo uno scontro con Gyasi arrivato a valanga.

18' - Calcia Fazzini sul secondo palo, De Sciglio non ci arriva e il pallone termina fuori.

17' - Empoli che prova a uscire, Pezzella guadagna una punizione che è quasi un corner corto.

15' - Dumfries piazza un bellissimo pallone in mezzo per Lautaro che si mette in mezzo tra Gyasi e Ismajli e non arriva sulla sfera.

14' - Gran riflesso di Vasquez che riesce a negare il gol a Lautaro bravo a inventarsi una rovesciata dopo punizione.

14' - Altro fallo su Taremi, stavolta di Ismajli.

13' - Asllani cerca Pavard che si inserisce bene in area, lotta con due difensori e tocca con la testa prima che intervenga Vasquez.

12' - Il Toro torna in campo, l'allarme pare rientrato. Fallo di Maleh su Taremi, Feliciani si limita al richiamo verbale.

11' - Lautaro inizia a corricchiare, pronto ad entrare. Ma il francese continua a scaldarsi.

10' - Le condizioni di Lautaro creano apprensione, Thuram inizia il riscaldamento.

8' - Dumfries crossa, Lautaro si scontra con Ismajli e finisce a terra dolorante. Richiesto l'intervento dello staff medico.

7' - Pezzella lancia Cacace, il cui cross in mezzo è intercettato da Dimarco.

4' - Bella manovra Inter innescata da Lautaro, Barella apre per Dimarco il cui cross per Taremi è anticipato da Ismajli.

3' - Tiro debole di Viti, Sommer controlla facilmente e blocca.

3' - Asllani prova il lancio per Lautaro, anticipato da Ismajli.

-----

20.46 - Sarà dell'Inter il primo pallone del match: PARTITI!

20.44 - Lautaro e Grassi davanti a Feliciani per il sorteggio.

20.43 - Feliciani guida l'ingresso in campo delle due squadre.

20.42 - Squadre pronte a entrare in campo, saluti reciproci tra i due gruppi.

20.30 - Scena curiosa al rientro negli spogliatoi: Denzel Dumfries prende sottobraccio Sebastiano Esposito e intavola con lui un discorsetto.

-----

