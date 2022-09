La Curva Nord interista ha organizzato una riunione aperta a tutti i tifosi nerazzurri 'che hanno a cuore l'Internazionale' per giovedì 22 settembre 2022, alle ore 20.30, al 'Baretto'. "Avrete quindi occasione di capire a 360 gradi come ragiona la Nord di fronte ad una situazione del genere per nulla piacevole - si legge nel comunicato pubblicato sulla pagina Facebook 'l'Urlo della Nord' -. Perché siamo tempestati da richieste di "tifosi social" isterici che inneggiano alla rivoluzione...col di dietro degli altri (generalmente il nostro). La realtà, se approcciata da un punto di vista d'insieme, è molto più complessa di uno sbrigativo "Inzaghi-out".

I temi all'ordine del giorno, fanno sapere i rappresentanti della parte più caldo del tifo della Beneamata, sono i seguenti: LA TOLLERANZA E' FINITA;